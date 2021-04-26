«طوارئ رأس الخيمة» يُغلق مقهى مخالفاً للإجراءات الاحترازية

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أجرى فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، في رأس الخيمة، جولة تفتيشية على 69 منشأة تجارية، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، والتزام العاملين فيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحدّ من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وقرر مفتشو الفريق إغلاق مقهى، بسبب عدم التزامه بالتباعد بين رواده. كما كشفت الجولة عن مخالفات في منشآت ومحال عدة، ما استدعى توجيه النصح لها، وتوعيتها بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

ودعا الفريق إلى التزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مؤكداً عدم التهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المحددة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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