«بلدية دبي» تخالف وتغلق 6 مؤسسات لم تلتزم بإجراءات «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أفادت بلدية دبي بأنها خالفت وأغلقت ست مؤسسات أول من أمس، وأنذرت سبعاً أخرى، بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة، لحماية المجتمع.

وأوضحت أن قرارات الإغلاق شملت مؤسسة غذائية في منطقة الوصل، لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وصالوناً في منطقة نايف بسبب الاكتظاظ، وأربع مغاسل في منطقتي نايف والرقة بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، واشتراطات التنظيف والتعقيم.

وبحسب إحصاءات البلدية، فقد نفذ مفتشوها 222 زيارة تفتيش، وبلغت نسبة الالتزام 95%.

وذكرت أن المفتشين يدققون خلال زياراتهم على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

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