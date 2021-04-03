شرطة دبي تضبط أصحاب الفيديو المخل المنتشر عبر السوشيال ميديا

المصدر: محمد فودة-دبي

ألقت شرطة دبي القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتصوير فيديو مخل بالآداب العامة، من شرفة شقة سكنية بإحدى البنايات، ومن داخل الشقة، وانتشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بأنه تم تسجيل بلاغ جنائي ضد هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى النيابة العامة محذرة من ممارسة هذه السلوكيات الطائشة المسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وينص قانون العقوبات الاتحادي في مادته 361 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب العامة، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة"

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 17 على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحي

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