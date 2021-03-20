آسيويان يستوليان على 100 ألف درهم من حساب امرأة بالاحتيال

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام آسيويين بأن يؤديا لامرأة 50 ألف درهم استوليا عليها من حسابها البنكي، بعد أن أوهماها بحصولها على جائزة مالية كبرى، واستوليا على بيناتها المصرفية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام محتالين برد باقي المبلغ الذي استوليا عليه منها بطرق احتيالية، وقدره 50 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليهما توصلا بالاستعانة بطرق احتيالية، واتخاذ صفة غير صحيحة بالاستيلاء علي أموالها، بعد أن أوهماها بأنها ربحت 500 ألف درهم، وتمكنا بموجب تلك الطريقة من الاحتيال عليها، وحملها على الإدلاء ببيانات حسابها المصرفي، ما ساعدهم في الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ النقدية البالغ قدرها 100 ألف درهم من حسابها المصرفي.

وأشارت إلى أنه تم تحويل 50 ألف درهم إلى حساب كل منهما، ليتم إحالتهما إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، وحبس كل منهما ثلاثة أشهر، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، لافتة إلى أنها عقب اكتشافها الوقوع ضحية عملية احتيال نجحت بمساعدة البنك في استرداد 50 ألف درهم، والتي حولت إلى حساب المدعى عليه الأول.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهما بتهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمدعية، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لا سيما وأن المدعى عليه الأول حضر ولم يقدم دفاعه على الدعوى، في حين تغيب المدعي عليه الثاني عن الجلسات، ولم يدفع بأي دفع، أو يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية 50 ألف درهم مع إلزامهما الرسوم والمصاريف.

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