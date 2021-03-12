إنقاذ 8 أشخاص علقوا بوادي شحة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذ فريق من مركز شرطة الرمس وطيران الشرطة وقسم الإسعاف والإنقاذ، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، ومشاركة أهالي المناطق الجبلية، ثمانية أشخاص من دول وأعمار مختلفة، بعدما علقوا بمنطقة وعرة في وادي شحة. وأفادت شرطة رأس الخيمة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود أشخاص عالقين بمنطقة وعرة في وادي شحة، وعلى الفور تم تشكيل فريق إنقاذ مدعوم بالفرق المختصة إلى المكان البلاغ، والعثور على ثمانية أشخاص عالقين في الوادي. وأضافت أن رجال الإنقاذ قدموا الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقلهم إلى منطقة أقل وعورة حرصاً على سلامتهم، ومن ثم نقلهم مباشرة إلى المستشفى للخضوع للرعاية الطبية اللازمة. وأوضحت أنه يجب على الجمهور تفادي ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية، خصوصاً خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، كما يجب عليهم إخطار الجهات المعنية قبل أن يخططوا لأي رحلة ترفيهية.

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