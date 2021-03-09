8 أشخـــاص يتهمـــون خليجياً بالحصول على أرض بـ «كفالة صورية»

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

نظرت محكمة خورفكان في اتهام «خليجي» استغل كفالته الصورية لمدرسة خاصة من أجل الحصول على أرض لإقامة مدرسة جديدة خاصة به.

وأقدم المدعى عليه بطلب الحصول على قطعة أرض في مدينة خورفكان من قبل جهة حكومية ليقيم عليها مدرسة خاصة به مستغلاً الأوراق الرسمية الخاصة بالمدرسة التي كان كفيلها بشكل صوري.

وتفصيلاً، أقام ثمانية مدعين دعوى ضد خليجي يطالبون بندب خبير عقاري، واستجابت المحكمة لطلب المدعين بندب خبير هندسي عقاري تكون مهمته الاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما عسى أن يقدمه له الخصوم، وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين أطراف الدعوى، وعلاقة المدعى عليه بالمدرسة الخاصة الذي كان كفيلاً صورياً فيها، وطبيعة التصرفات المخولة له فيها. وأوضحت المحكمة أن مهمة الخبير الهندسي ستشمل التحقق من تقديم المدعى عليه بطلب لدائرة التخطيط والمساحة التابعة لإمارة الشارقة للحصول على أرض لمصلحة المدرسة الخاصة التي كان كفيلها، وبيان تاريخ تقديمة للطلب والإجراءات والشروط الواجبة توافرها لدى دائرة التخطيط والمساحة من أجل الحصول على أرض للمدرسة.

وصرّحت المحكمة للخبير الهندسي في سبيل أداء مهامها، لثبوت والوصول لوجه الحق في الدعوى، الانتقال إلى المدعية الأولى وهي المدرسة الخاصة التي كان فيها المدعى عليه كفيلاً صورياً، والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والاطلاع على ما لديهم من مستندات تتعلق بموضوع النزاع، وسماع ما يرى سماعه من الخصومة وشهودهم بغير حلف يمين.

وقدرت هيئة المحكمة الأمانة بقيمة 4000 درهم على ذمة أتعاب الخبير وألزمت المدعين بأدائها وإيداعها خزينة المحكمة، كما وجب على الخبير أن يودع تقريره قبل موعد الجلسة المحددة بعد تسليم كل خصم نسخة من التقرير والرد على الاعتراضات الواردة من قبل طرفي الدعوى على التقرير وأبقت الفصل بالمصروفات.

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