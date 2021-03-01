نادلة تخفي 22 لفافة مخدرات في عبوات شامبو

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة نادلة آسيوية أخفت 22 لفافة من مخدر ميثافيتامين داخل عبوات شامبو، وحاولت إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي، ونجحت جمارك دبي في كشف أمرها وأحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ومنها إلى النيابة العامة، التي وجهت إليها ارتكاب جناية جلب وحيازة مؤثر عقلي.

وقالت مفتشة بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه تم الاشتباه في حقيبة سفر المتهمة، نظراً لوجود كثافة غير طبيعية فيها، وبسؤالها ما إذا كانت تحوز شيئاً تريد الإفصاح عنه، فأجابت بالنفي.

وبتفتيش الحقيبة عثر على ثلاث عبوات شامبو مخبأ داخلها لفافات قصديرية مغلفة ببلاستيك شفاف تحتوي على مادة لها المظهر المميز لمخدر الكريستال، وبلغ عددها 22 لفافة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وفي قضية أخرى، أحالت النيابة العامة في دبي، زائراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب كمية تزن 826 غراماً من مخدر الحشيش أخفاها داخل حقيبة سفر، وحاول إدخالها عبر مطار دبي.

وذكرت مفتشة بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تم الاشتباه في حقيبة سفر المتهم، وسئل ما إذا كان يخفي شيئاً، فأجاب بالنفي، لكن بتفتيش الحقيبة عثر في قاعها على قطعة حشيشن فأحيل إلى الجهات المختصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news