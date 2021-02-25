إصابة 4 أشخاص نتيجة حادث في الشارقة

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

استجابت طواقم الإسعاف الوطني، اليوم، إلى جانب ‎شرطة الشارقة وفرق ‎الدفاع المدني إلى حادث تدهور شاحنة نتيجة تصادمها مع مركبة على شارع خورفكان ‎الشارقة، نتج عنه 4 مصابين تراوحت إصاباتهم ما بين المتوسطة والبسيطة، تم إسعافهم جميعا في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى خورفكان.

‏وناشد الإسعاف الوطني عبر تغريدة نشرها على موقعه الرسمي السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرقات وترك مسافة كافية بين المركبات حفاظا على سلامة الجمي

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