شرطة رأس الخيمة تضبط 1125 كيلوجراما من المواد المخدرة العام الماضي

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

نجح رجال إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي في ضبط 1125 كيلوجراما من المواد المخدرة الخام تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون درهما بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأوضح العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة أن رجال المكافحة تمكنوا من خلال عزيمتهم وإصرارهم التي استطاعوا من خلالها التغلب على الظروف المحيطة الناجمة عن جائحة كورونا المستجد القيام بواجباتهم المهنية والوظيفية بكل كفاءة واقتدار وهو ما انعكس من خلال نجاحهم في ضبط طن و125 كليوجراما من المواد المخدرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القيادات الشرطية في الامارات الأخرى .

ولفت إلى أن أكبر ضبطية تمثلت في ضبط 763 كيلوغراما من مخدر الأفيون في عملية واحدة في صورة تجسد الجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل إدارة مكافحة المخدرات الذي يسهر أفراده على أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم ويتصدى بكل حزم لتجار ومروجي السموم الذين لا هم لهم سوى تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة ، مشيرًا إلى أهمية التعاون القائم بين القيادات الشرطية في الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في افشال محاولات تجار ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنواعها وحماية أفراد المجتمع من السقوط في شرك الإدمان .

وأكد العقيد الطنيجي على ضرورة قيام أولياء الأمور بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم من خلال غرس الوازع الديني والأخلاقي فيهم وتبيان مخاطر الانجرار وراء رفقاء السوء وإدمان المخدرات التي تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم وتضع المتعاملين فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من عقوبات يتم اتخاذها بحقهم ، مؤكدا أن إدارة مكافحة المخدرات بجميع منتسبيها ستبقى العيون الساهرة على أمن الوطن وسلامة كل من يعيش على أرضه .

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