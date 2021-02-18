امرأة و4 رجال يحتالون على عملاء البنوك برسائل خادعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ألقت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شرطة عجمان، القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص آسيويين، بينهم امرأة، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وضبطت بحوزتهم عدداً من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال التي كانت تستخدمها العصابة في الإيقاع بالضحايا عن طريق بث رسائل خادعة إلى الضحية تفيد بتجميد بطاقاته المصرفية، ثم الحصول على بيانات البطاقة والاستيلاء على رصيده.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد محمد سهيل الراشدي، أن «الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بطرق احتيالية، وستلاحق أفراد هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً القانون».

وقدم الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودها وتعاونها مع شرطة أبوظبي ما أسهم في القبض على العصابة، وكف شرورها وأذاها عن الناس.

وحذر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد عمران أحمد المزروعي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا تلك العصابات الإجرامية، وعدم الكشف عن بيانات الحسابات البنكية وأرقام البطاقات الائتمانية لأي شخص، لافتاً إلى أنهم يقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.

وأوضح أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك.

وذكر أنه وردت بلاغات عدة من الضحايا تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال هاتفي، من خلال إيهامهم من قبل أفراد العصابة بأنه تم تجميد حساباتهم البنكية أو حظر بطاقاتهم المصرفية، ويجب عليهم تحديث بياناتهم، حيث يطلبون معلومات عن تلك الحسابات والبطاقات الائتمانية، ويستغلون هذه المعلومات في سحب أرصدتهم وسرقتهم.

ودعا الجمهور إلى عدم الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة إبلاغ الشرطة عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل (sms2828)، وفي حالة الاحتيال عليهم الاتصال بالبنك وابلاغ أقرب مركز شرطة.

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