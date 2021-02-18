إلزام شركة بدفع 73 ألف درهم تعويضاً لمواطنة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة الفجيرة بإلزام شركة خاصة بدفع مبلغ 73 ألفاً و240 درهماً تعويضاً لمواطنة عن فصلها تعسفياً، كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع بدل إجازاتها ومكافأة نهاية الخدمة، وفوائد 9%.

وقدمت المواطنة دعوى تطالب فيها بإلزام شركة خاصة بدفع 44 ألفاً و450 درهماً تعويضاً عن رواتبها لخمسة أشهر وفوائد بواقع 9% سنوياً، كما طالبت بتعويضات على خسائرها المادية والمعنوية بقيمة 100 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها ببدل إجازات عن العامين الماضيين بقيمة 17 ألفاً و780 درهماً، وبدل تذكرة سفر، و26 ألفاً و670 درهماً بدل فصل تعسفي و10 آلاف درهم بدل إنذار و148 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة.

وأشارت إلى أنها تعمل لدى الشركة منذ عام 2007 حتى 30 من نوفمبر الماضي إلا أنها كانت متوقفة عن العمل منذ ثمانية أشهر بناء على رغبة صاحب العمل بداية من شهر يوليو من العام الماضي، بعد أن امتنع عن سداد راتبها.

وقضت محكمة الفجيرة بإلزام الشركة بدفع 73 ألفاً و240 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، ودفع بدل إجازاتها ومكافأة نهاية الخدمة، وإلزامها بفوائد 9% سنوياً.

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