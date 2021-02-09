6500 درهم غرامة لشابين تسابقا بطريق عام في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة الفجيرة بتغريم شابين (خليجيين) 6500 درهم، بعد إدانتهما بتعريض حياة الناس للخطر، وإجراء سباق بالمركبات على طريق عام، إضافة إلى عدم التزامهما بقواعد السير والمرور، بعد أن قادا مركبتيهما بطيش وتهور على الطريق.

وأكدت تحقيقات الشرطة والنيابة العامة أن المتهم الأول كان يقود مركبته قادماً من دوار السيف إلى دوار «كي إم»، وكان سالكاً الحارة اليمنى، واصطدم بالرصيف، ثم انحرف نحو سيارة شخص وصدمه.

وأحيل المتهم الأول إلى المحكمة، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة التسبب في المساس بسلامة جسم المجني عليه نتيجة الحادث المروري، والتسبب بخطئه في إتلاف محلين تجاريين، إضافة إلى الرصيف المملوك لدائرة الأشغال، والتسبب في اتلاف المركبة المملوكة للمجني عليه، وجعلها غير صالحة للاستعمال، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته بطيش وتهور، والتسابق على الطريق.

وأقر المتهم الأول بأنه كان يقود مركبته بطيش وتهور، نافياً أنه كان يتسابق مع المتهم الثاني، وقال «كنت أقود مركبتي، وأثناء القيادة تصادمت مع المتهم الثاني، ولا أعلم من المتسبب في الحادث الذي أحدث تلفيات في مركبتي ومركبة المتهم الثاني، كما تحطمت أجزاء من الرصيف ومحلين تجاريين»، مشيراً إلى أن الحادث وقع عندما ضغط على الفرامل، فانحرفت المركبة، مُنكراً تعريض حياة الناس للخطر، ومعترفاً بتسببه في الاتلاف.

وقال المتهم الثاني في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة «كنت أقود مركبتي قادماً من دوار السيف ومتوجهاً إلى دوار (كي أم)، وكنت بالحارة اليسرى، فوقع الحادث، ولا أعرف ماذا حدث»، لافتاً إلى أنه كان يقود مركبته بسرعة متجهاً إلى منزله، وانحرفت عليه مركبة المتهم الأول، فوقع الحادث، ونتج عنه إصابته وتلفيات في مركبته، مؤكداً أنه لم يكن يتسابق معه.

من جانبها، واجهت هيئة المحكمة المتهمين بفيديو مصور يثبت أنهما كانا يتسابقان، إلا أنهما قالا إنهما لا يعرفان شيئاً عن ذلك، فيما اعترف المتهم الأول بالتهمتين الأولى والثانية، وأنكر الثالثة والرابعة، أما المتهم الثاني فقد أنكر التهمة الأولى، واعترف بالثانية.

فيما قضت المحكمة بفرض غرامة على المتهم الأول بقيمة 2000 درهم عن التهم الأولى والثانية والرابعة للترابط، و1500 درهم عن التهمة الثالثة، وفرضت على المتهم الثاني غرامة 1500 درهم عن التهمة الأولى، و1400 درهم عن التهمة الثانية، مع إلزام المتهمين برسوم الدعوى 50 درهماً.

المتهمان أنكرا تسابقهما واعترفا بالتسبب في الحادث.

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