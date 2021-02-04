15 إصابة نتيجة حادث تصادم بين مركبتين في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أدى حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع حصاه بالقرب من سيح شعيب في إمارة دبي، إلى إصابة 15 شخصاً بإصابات متفاوتة، وذلك بسبب التجاوز الخاطئ لسائق إحدى المركبتين.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، أن بلاغاً ورد صباح اليوم الخميس، إلى مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي عن وقوع حادث اصطدام بين مركبتين، إحداهما من نوع "ميني فان"، في منطقة سيح شعيب، وانتقلت على الفور الدوريات الشرطية المرورية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على وجه السرعة.

وأضاف العميد المزروعي أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى التجاوز الخاطئ والذي أسفر عن حدوث اصطدام مباشر بين المركبتين، وأدى إلى وقوع هذا العدد من الإصابات، مبيناً أن الإصابات توزعت بين 4 إصابات بليغة، و7 متوسطة و4 بسيطة، وتم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية للمصابين ونقل الحالات البليغة للمستشفى.

ودعا المزروعي، السائقين إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم تجاوز المركبات بصورة خطرة، والانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق، مناشداً الجميع الالتزام وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على أرواح وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

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