«استئناف الفجيرة» تبرّئ عربياً من هتك عرض موظفة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

برأت محكمة استئناف الفجيرة شخصاً من جنسية عربية من تهمتي هتك عرض موظفة آسيوية بالإكراه، وخدش حيائها بالقول والفعل عبر «واتس أب».

وقالت المجني عليها، في جلسات سابقة، إنها تعمل مع المتهم في مكان واحد، وبدأ بملاطفتها ولمس جسدها بقصد المزاح، ورفضت طلبه بلقائها في فندق، فضربها، ما دفعها لتبليغ مديرها في العمل دون فتح بلاغ في الشرطة خوفاً من فقد وظيفتها.

من جهته، أنكر المتهم التهم المسندة إليه، ولفت محامي المتهم إلى أن أوراق القضية خلت من أدلة قانونية قطعية الدلالة تثبت أن المتهم هتك بالإكراه عرض المجني عليها، وأنه تعرّض لها على وجه يخدش حياءها بالقول، واستخدام «واتس أب».

وأكد أن أقوال المجني عليها في التحقيقات لا تكفي وحدها لتأسيس إدانة المتهم، دون أن يكون هنالك دليل يثبت الاتهام المسند إلى المتهم، خصوصاً أن أقوال المجني عليها جاءت متضاربة.

فيما حكمت محكمة الجنايات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، إلا أن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة، وأحالت ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه.

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