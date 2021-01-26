«دفاع مدني عجمان» تحذّر من مخاطر التدفئة في الأماكن المغلقة

المصدر: عجمان - وام

حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة، مثل الحطب والفحم في الأماكن المغلقة، مؤكدة على أهمية الحرص على التقيد بتعليمات السلامة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وقالت إن ذلك يأتي تماشياً مع حملة إجراءات السلامة في المنزل التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن خطتها التوعوية الرئيسة لعام 2021.

وأوضحت الإدارة أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة، مثل الفحم والحطب، والتي ينتج عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، الذي يؤدي استنشاقه في مكان غير جيد للتهوية خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.

ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات، وضرورة اتباع إرشادات السلامة.

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