الدفاع المدني عجمان يحذر من مخاطر التدفئة في الأماكن المغلقة

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم وأهمية الحرص على التقيد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها، ويأتي ذلك تماشيأ مع حملة إجراءات السلامة في المنزل التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن خطتها التوعوية الرئيسة لعام 2021.

وأوضحت أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة، مثل الفحم والحطب، والتي ينتج عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، الذي يؤدي استنشاقه في مكان غير جيد التهوية خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.

وناشدت الأسر كافة عند استخدام الحطب إشعال النار في موقع جيد، مع ضرورة تهوية المكان، وإطفاء الفحم بعد استخدامه، وعدم إشعال النار في الأماكن المغلقة، لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة، وإغلاق أجهزة التدفئة الكهربائية أثناء النوم، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها، حفاظاً على سلامتهم.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات، وضرورة اتباع إرشادات السلامة، والحرص على صيانتها لتفادي حدوث التماس كهربائي أو عطل فني يؤدي إلى حريق، مؤكدة أن الإدارة تسعى إلى نشر الوعي لتحقيق السلامة العامة للأفراد في المنازل والمؤسسات من خلال حملات التوعية والمحاضرات التي تنفذها بالإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news