«طوارئ ‏الشارقة» ينظم ورشة ‏«التعافي من كوفيد- 19» ‏

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

شهد قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث بالإمارة، اللواء سيف الزري الشامسي، افتتاح ورشة «التخطيط للتعافي من كوفيد- 19»، التي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث بالتعاون مع الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في الشارقة، بحضور عدد من الجهات المحلية والإتحادية بالدولة.

وهدفت الورشة إلى رفع مستويات الكوادر المحلية وجاهزيتها واستعدادها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وفق ‏المنظومة الوطنية لإدارة ‏الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأعرب الشامسي عن تقديره للجهود المبذولة من كل الجهات المشاركة بأعمال الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في الشارقة، وحرصهم على المتابعة والمحافظة على مستوى الجاهزية والاستعداد للحد، والتقليل من الآثار السلبية للأزمة الراهنة في البلاد.

وأكد أن ورشة «التخطيط للتعافي من كوفيد- 19»‏ ذات الأهمية لما لها من تأثير في دعم استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده، والتي تسهم بدورها في التصدي والحد من فيروس كورونا المستجد، من خلال وضعها للخطط، ومناقشة الحلول، وتحليلها، حيث يسعى الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة منذ بداية الأزمة على وضع خطط استباقية من خلال استغلال كافة الموارد العلمية والبشرية ذات الكفاءات للبحث عن حلول تسهم في الحد من آثاره.

وتضمنت محاور الورشة التي قدمها من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث، العقيد ركن محمد سالم العامري، التعريف بمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، والتعرف على الإطار العام للتعافي، وأهمية مرحلة التعافي، بالإضافة إلى محور بناء القدرات لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وعودة الحياة الى طبيعتها بعد مرور الأزمة.‏

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