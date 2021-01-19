«رافد» تسجل 24 ألف حادث مروري بسيط خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات عن تسجيل 24 ألفاً و400 حادث مروري بسيط، تم الإبلاغ عنه، حيث قامت بتخطيطها ومتابعتها ضمن المهمات الموكلة إليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر إلى نهاية ديسمبر 2020، ومن بين تلك الحوادث نحو 60% ترتبط بعدم ترك مسافة كافية.

وقال مدير إدارة الحوادث في شركة رافد لحلول المركبات، عبدالرحمن بن كنون الشامسي: «هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه الحوادث، من أبرزها 10% عدم الالتزام بخط السير، 60% عدم ترك مسافة كافية، 10% الرجوع للخلف دون انتباه، 10% إهمال وعدم اهتمام، و10% أسباب أخرى».

ونصح الشامسي الجمهور بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقوانين المرورية أثناء القيادة، بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين، ويحقق انسيابية الحركة المرورية، وتحسين السلامة المرورية على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وعلى كل قائد مركبة أن يسهم في التقليل من الحوادث المرورية من خلال وعيه والتزامه وتركيزه، ويمكن لكل واحد منا أن يسهم في تفادي الحوادث المروية والتقليل منها، فمهمتنا جميعاً العمل الجاد على التقليل من الحوادث المرورية، ومثل هذه المهمة الكبيرة لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع وفي الطرقات إلا من خلال الوعي والالتزام والتقيد بكل التعليمات، حفاظاً على حياة وأرواح أفراد المجتمع من مرتادي الطرق، وبالتالي توافر طرق آمنة للجميع.

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