جنايات دبي تنظر قضية مهرب مخدرات محترف

المصدر: محمد فودة - دبي

بدأت محكمة الجنايات في دبي النظر بقضية جلب أكثر من كيلو هيروين من قبل زائر آسيوي بطريقة احترافية.

وقال مفتش بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه بناء على جهد استخباري مبكر وردت معلومات حول اعتزام المتهم إحضار كمية من المخدرات عبر مطار دبي.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع ضباط التفتيش لمتابعته فور وصوله، وتم استيقافه بعد استلامه حقيبة سفره، وبسؤاله ما إذا كان بحوزته شيء يريد الإفصاح عنه، أجاب بالنفي.

وبتفتيش الحقيبة يدوياً عثر أسفل قاعها القماشي على لفافتين بلاستيكيتين مخبأتين بطريقة احترافية، تحتويان على بودرة بنية اللون لها المظهر المميز لمخدر الهيروين، بالإضافة إلى أربع لفافات مخفاة داخل مقابض الحقيبة، تحتوي على البودرة ذاتها.

وبسؤاله عن محتوى الحقيبة أنكر معرفته بما عثر فيها من مخدرات، فتم عرضه على جهاز الكشف بالأشعة وكانت المفاجأة رصد أجسام غريبة في أحشائه، وبسؤاله عنها أقر بأنه يحمل 10 كبسولات تحتوي على الهيروين ايضاً فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

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