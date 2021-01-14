إصابة 27 شخصاً بحادث اصطدام في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصيب 27 شخصاً بإصابات تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة، إثر حادث تصادم وقع بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة «تيكنو بارك» بجبل علي الصناعية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير سعيد المزروعي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً في نحو الساعة الثامنة والنصف صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة ثقيلة وشاحنة.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، موضحاً أن الحادث وقع نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين الشاحنة والحافلة، ما أدى إلى وقوع الاصطدام وهذا العدد من الإصابات، مبيناً أن الإصابات راوحت بين أربع حالات متوسطة و23 إصابة بسيطة.

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