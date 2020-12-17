خليفة الطبية" تجري 400 عملية لتصحيح كهربائية القلب سنوياً

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أكد استشاري كهربائية القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الدكتور عمر سالم الفلاسي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت جلَّ اهتمامها لأبناء الإمارات، ووفرت لهم كل السبل للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للعمل في القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه يجري هو وزملاؤه في قسم القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية نحو 400 عملية لتصحيح كهربائية القلب (الكي)، إلى جانب عمليات زراعة وإزالة البطاريات.

وأوضح الفلاسي، أنه أجرى أخيراً عمليتي كي لمريضة مواطنة ومريض مقيم كان كلاهما يعاني تسارعاً شديداً في ضربات القلب، وتم علاجهما باستخدام جهاز Rhythmia للمسح ثلاثي الأبعاد ذي الدقة العالية، والذي يعد من أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في منشآت شركة "صحة".

ودعا الفلاسي شباب الإمارات من الجنسين لدراسة الطب في مختلف التخصصات والحصول على أعلى الشهادات للمساهمة في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، فالإمارات تستحق من أبنائها أن يبذلوا كل جهد لرفعتها وتقدمها، وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وتحمل المصاعب والتعامل مع التحديات بصبر وعزيمة، لأن مهنة الطب من المهن التي تحتاج إلى قوة إرادة وتحمل لمواجهة كل المواقف التي يمر بها الطبيب خلال عمله.

وواجه الدكتور عمر الفلاسي التحديات التي مر بها بعزيمة وصبر، ومن أبرز التحديات التي واجهته في بداية دراسته في فرنسا حين انضم إلى فريق دراسي وواجه صعوبة في التعامل مع زملائه، لأنه لم يكن قد أتقن اللغة الفرنسية بعد، لكن لم ييأس وبذل أقصى ما يمكن من أجل إجادة اللغة والتعامل مع زملاء العمل وفهم المنهاج الدراسي، وحمد الله على ما يسره له من العلم.

وحصل الدكتور عمر الفلاسي على درجة البكالوريس في الطب والجراحة العامة من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006، وأتاحت له شركة "صحة" فرصة للتدريب في مستشفى العين التابع لها، وكذلك في مستشفى توام لمدة 6 أشهر في قسم أمراض القلب، وبعد ذلك أتيحت له فرصة التدريب في المواد الاختيارية في كندا في مستشفى جامعة أونتاريو، ومن ثم تم قبوله في برنامج الإقامة لأمراض القلب في فرنسا (جامعة مونبلييه 1)، حيث أتيحت له الفرصة للتواصل مع فريق الفيزيولوجيا الكهربية، وأمضى عاماً كاملاً في مختبر الفيزيولوجيا الكهربية للقلب، حيث أنهى برنامج الإقامة عام 2013، ليبدأ بعدها برنامج زمالة لمدة عامين في برنامج كهربائية القلب، ومن ثم أكمل التدريب من خلال الانضمام للزمالة الثانية في مستشفى تورنتو العام في جامعة تورنتو في كندا، ليعود إلى دولة الإمارات في عام 2017، بعد أن شارك في إجراء نحو 1000 عملية زرع جهاز، ونحو 700 عملية استئصال.

وفي عام 2017 تم تعيين الدكتور عمر الفلاسي في منصب استشاري في وظائف القلب الكهربائية، وفي عام 2019 أصبح رئيساً لمعهد علوم القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة".

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