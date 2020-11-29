انخفاض إصابات الحوادث المرورية في رأس الخيمة 38%

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

حققت إمارة رأس الخيمة انخفاضاً ملحوظاً في المعدل النسبي للإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 38%.

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن انخفاض المعدل النسبي الملحوظ لإصابات الحوادث المرورية يعود إلى الجهود المبذولة التي تقدمها شرطة رأس الخيمة في التوعية المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق من خلال تدشين الحملات المرورية وتوزيع البروشورات التوعوية، والعمل على التأكيد عليهم باستمرار على الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام حقوق الآخرين. وأكد أن مشكلة الحوادث المرورية والإصابات الناتجة عنها تعد من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمع، لأنها تستنزف قدراً كبيراً من الموارد البشرية، وتتسبب في خسائر اقتصادية، وآثار اجتماعية.

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