وفاة أحد طياري «جت مان دبي» في حادث تدريبي

المصدر: محمد فودة-دبي

أعلن فريق «جت مان دبي» عن وفاة أحد طياري الفريق، الفرنسي فينسنت ريفيه، أثناء أدائه التدريب الصباحي اليوم، معرباً عن بالغ حزنه لوفاة الطيار الموهوب، وخالص تعازيه لأسرته.

وأفاد الحساب الرسمي لفريق «جت مان» بأن فينسنت يعد من أكثر الرياضيين الموهوبين، ويتمتع بشخصية محببة واحترام جميع أعضاء الفريق، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً مع الجهات المختصة، في إطار التحقيق حول ملابسات الحادث.

ونفذ فينسنت ريفيه (36 عاماً) عدداً من الاستعراضات المبهرة، من خلال الطيران بطريقة رائعة، تميز فريق «جت مان دبي»، وسبق له التحليق بجناحيه المميزين على طريق شخصية «آيرون مان» الشهيرة في مواقع سياحية مختلفة بإمارة دبي، منها الواجهة المائية التي حلق فوقها لمسافة تصل إلى 1800 متر.

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