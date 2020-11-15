خادمة تنتهك خصوصية مخدومتها وتهددها بسكين في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

هددت خادمة إفريقية تبلغ من العمر 27 عاماً مخدومتها بالقتل، بأن توجهت إلى المطبخ، واستلت سكيناً، ولوحت به، مؤكدة أنها ستقتلها وتنتحر لاحقاً، إذا لم ترد لها المجني عليها هاتفها النقال، فتم القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات بارتكاب جرائم منها التهديد بالقتل، بالإضافة إلى تمكين رجل أفادت بأنه صديق صديقتها من دخول منزل المجني عليها، فضلاً عن الاعتداء على خصوصية الأخيرة بتصوير أفراد أسرتها ومنزلها وإرسال الصور إلى أشخاص عبر تطبيق "واتس أب".

وقالت المجني عليها موظفة خليجية إن المتهمة كانت تعمل لديها لمدة عام وخمسة أشهر، وفي يوم الواقعة طلبت منها تسليم هاتفها النقال الذي اشترته لها، إلا أن الخادمة ماطلت واخبرتها أن الهاتف في الغرفة، فتوجهت إلى هناك وفتشت الغرفة حتى عثرت على الهاتف مخفى في ملابسها، فأخذته منها.

وأضافت أنها فوجئت بالمتهمة تتوجه إلى المطبخ وتحضر سكيناً وتهددها بالقتل ثم الانتحار إذا لم ترد لها الهاتف، فأبلغت الشرطة التي حضرت وألقت القبض على الخادمة.

وأشارت المجني عليها إلى أنها فحصت الهاتف أثناء وجود المتهمة في مركز الشرطة بعد أن حصلت على الرمز السري منها، وصدمت بتصوير ابنائها وأرجاء المنزل دون علمها وإرسال الصور إلى أشخاص آخرين عبر تطبيق واتس أب، كما تضمنت الصور الموجودة على الهاتف صوراً للخادمة مع رجل داخل المنزل، وحين عرضت عليها الصور وسألتها التزمت الصمت ولم توضح لماذا فعلت ذلك.

من جهتها، عزت المتهمة تهديدها المجني عليها بالسكين إلى اعتداء الأخيرة عليها أثناء عملها لديها، وكشف تقرير الأدلة الإلكترونية بشرطة دبي احتواء الهاتف على مقاطع فيديو لحفل زواج وحفل عيد ميلاد من داخل المنزل، بالإضافة إلى صور مختلفة لأبناء المجني عليها، فضلاً عن صورة مع رجل أقرت بأنه صديق صديقتها.

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