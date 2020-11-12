وفاة طفل غرقا في بلاعة صرف صحي برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين_ رأس الخيمة

توفي طفل مواطن يدعى راشد حمد يبلغ من العمر 6 سنوات إثر سقوطه في بلاعة صرف صحي مساء أمس بمنزل أسرته في إمارة رأس الخيمة.

وقال عم الطفل المتوفى سلطان راشد، ل_ "الإمارات اليوم" إن الحادثة وقعت الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء، حيث خرج الطفل للعب في حوش المنزل قبل أن تفقد أمه أثره داخل المنزل.

وأوضح أن الأم خرجت للبحث عن طفلها فلم تجده ما جلعها تتصل بزوجها الذي أحضر أشقاءه للبحث عنه، ولفت إلى أنهم قاموا على الفور بالبحث عنه في بلاعة الصرف الصحي داخل حوش المنزل حيث أنها غطائها مفتوح جزئيا لتفادي بسبب عمل صيانة.

وأضاف، أنه تم للبحث عنه مرتين داخل فتحة البلاعة ولم يتم العثور على شيء، حيث تم التواصل مع الجهات المختصة التي حضرتك للمكان وتم إدخال خشبة طويلة الحجم وعندها شعر الأب بوجود جسم صلب بالأسفل ما دفعهم لتحريك الخشبة بشكل قوي ومستمر ما أدى إلى طفو جثة الطفل للأعلى.

وأوضح، أنه تم إجراء عمليات تنفس صناعي من أجل إنقاذ حياته لكنه كان متوفي غرقا في مياه الصرف الصحي، وتابع أنه عملية البحث وإنقاذ الطفل استمرت قرابة الساعة، وأنه تم نقل الجثمان للمستشفى لاتخاذ لإجراء اللازمة من قبل الجهات المختصة، وتم تشييع جنازته مساء اليوم وسط حزن شديد من قبل والديه وأسرته كونه طفلهم البكر والوحيد

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