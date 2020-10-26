دفاع مدني دبي ينقذ امرأة وضعت مولودتها أثناء حريق في المستشفى

المصدر: محمد فودة - دبي

زار فريق تابع للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، امرأة (آسيوية) وضعت مولودها أثناء حادث حريق تعرضت له مستشفى آستر في دبي، وذلك ضمن مبادرة «تستاهلون السلامة» التي تستهدف زيارة الأسر التي تعرضت لحوادث حرائق.

وشملت الزيارة التي قام بها مدير مركز الدفاع المدني في الكرامة، الرائد سعيد محمد المزروعي، برفقة عدد من الإطفائيين، للاطمئنان على سلامة المرأة ومولودتها عقب عملية إنقاذ نفذتها فرقة تابعة للمركز خلال حادث حريق تعرض له المستشفى بمنطقة المنخول، يوم 28 من سبتمبر الماضي.

وقال المزروعي إن الفرقة سيطرت على الحريق خلال زمن قياسي دون إصابات وتضمنت العملية إخلاء المرضى من المستشفى، ومن بينهم المرأة مع مولودتها اللتين كانتا في غرفة العمليات بعد عملية الولادة وذلك بعد اتخاذ كل الاحتياطات الطبية اللازمة لها من قبل رجال الدفاع المدني وفريق التمريض في المستشفى.

وأضاف أن مبادرة (تستاهلون السلامة) التي أطلقتها الإدارة، تستهدف تعزيز الترابط والتعاضد بين الإدارة ومختلف فئات المجتمع، وتعكس قيم ومعاني التواصل المجتمعي التي تضمنتها الخطط الاستراتيجية للدفاع المدني، من خلال الزيارات الميدانية للأسر التي تعرضت لحوادث الحرائق وعمليات الإنقاذ، إلى جانب استطلاع الرأي وقياس مدى رضا أفراد المجتمع حول دور وتضحيات رجال الإطفاء والإنقاذ.

وأكد أن الزيارات الميدانية تسهم في تعزيز دور الدفاع المدني المجتمعي، ضمن استراتيجية الخدمة المجتمعية الرائدة والمتميزة لإسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة، التي لا تقف عند عمليات الإطفاء والإنقاذ وإنما تتعدى ذلك إلى الشراكة المجتمعية، ونشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع.

الدفاع المدني ينقذ امرأة وضعت مولودتها أثناء حريق بمستشفى.. وفريق "تستاهلون السلامة" يزورها #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Hz25fVMQst — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 26, 2020

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