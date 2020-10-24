احتراق مصنع للتعليب في أم القيوين.. ولا خسائر بشرية

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

سيطرت فرق الدفاع المدني في أم القيوين على حريق اندلع، أول من أمس، في مصنع للتعليب والمواد اللاصقة بمنطقة أم الثعوب الصناعية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وذلك بمتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأشاد سموه بجهود فريق العمل، الذي تمكن من السيطرة على الحريق، ووجه الشكر والتحية والتقدير إلى كل الجهات ورجال الدفاع المدني والإدارات المختلفة، في: أم القيوين والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، على مشاركتهم في عمليات الإطفاء، وما بذلوه من جهود في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات.

من جهته، قال مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 4:40، عصر أول من أمس، يفيد بوجود حريق بأحد المصانع بمنطقة صناعية أم الثعوب، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني لموقع البلاغ، حيث تم إخلاء المصنع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها، وإخماد النيران، والسيطرة على الحريق بالمصنع، وتم إجراء عملية التبريد، تمهيداً لتسليمه للجهات المختصة في شرطة أم القيوين، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال بن حمضة إن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بدقة واحترافية، ومنعت انتشار النيران للمصانع المجاورة، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأشار إلى ضرورة تطبيق معايير واشتراطات الوقاية والسلامة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، للوصول إلى مجتمع آمن.

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