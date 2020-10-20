عاطل يحتال على ضحاياه بأذونات مزورة لدخول الإمارات

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة عاطل (عربي) بتهمة تزوير 27 إذن دخول إلكتروني إلى الدولة واستولى على 120 ألف درهم من الضحايا الذين أوهمهم بقدرته على توفيرها.

وقال مجني عليه إنه تربطه علاقة عمل بالمتهم ولديه مكتب عمالة في بلاده لاستقدام العمال إلى الدولة، ويتولى استخراج تأشيرات زيارة وعمل، واتفق مع المتهم على استخراج تأشيرات عمل لعدد من الأشخاص مقابل 4000 درهم لكل تأشيرة، وأرسل له 100 جوار سفر لتنفيذ المهمة.

وأضاف أن المتهم تواصل معه لاحقاً وأرسل إليه صور لـ 37 موافقة على طلب استخراج تأشيرات صادرة باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثم طلب منه تحويل المبالغ المطلوبة حتى ينهي الإجراءات، فأرسل إليه 50 ألف درهم على أربع دفعات عن طريق وسيط في دبي.

وأشار إلى ان المتهم أرسل إليه صور تأشيرات العمل لكنها لم تكن كاملة، وأخبره أنه سيرسلها إليها كاملة بعد سداد بقية المبلغ المطلوب، لافتاً إلى أنه قام بتسليمه 70 ألف درهم أخرى، وطلب منه إرسال التأشيرات الأصلية إلا أن المتهم ظل يماطل فترة ثم أرسل إليه التأشيرات بعد عدة أشهر، لكن كانت صلاحية معظمها منتهية.

وأوضح المجني عليه أنه سأله عن جدوى استخدامها في ظل انتهاء صلاحيتها، فأخبره بأنه سيجددها، لافتاً إلى أن أعطى تأشيرتين لصاحبيهما على سبيل التجربة، لكن حين وصلا إلى مطار دبي اكتشفا أنها تأشيرات مزورة، فحرر بلاغ بالواقعة وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير.

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