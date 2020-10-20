شرطة الشارقة تكثف تواجدها الأمني في المناطق البرية للحد من "السلوكيات السلبية"

أكد القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي أنه تم توجيه الدوريات المرورية والمراكز الأمنية الخارجية بتكثيف تواجدها في المناطق البرية مع بدء موسم الشتاء، وذلك للحد من التصرفات السلبية لبعض مرتادي هذه المناطق خاصة مستخدمي الدراجات النارية.

وبين في رده على شكاوى بعض السكان ومرتادي المناطق البرية خاصة على تقاطع جسر 5 ومنطقة الرحمانية الذين باتوا يجلسون على جوانب الطرق فيها بسبب اعتدال الجو أنه تم توجيه الدوريات الشرطية بتكثيف تواجدها في هذه المناطق لمنع وردع الأشخاص الذين يقومون بتعكير صفو رواد هذه المناطق واتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية حسب اللوائح الموضوعة بهذا الصدد.

ولفت إلى أن الشرطة تتجاوب بشكل مباشر مع جميع ملاحظات الجمهور وشكواهم، والشرطة على قدرة عالية في التعامل مع أي شكوى وحلها والحد من السلوكيات السلبية التي يتبعها بعض السائقين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف للدوريات بالمناطق البرية لردع جميع المخالفين ومحاسبتهم