بلدية دبي كرّمته لنزاهته والتزامه الوظيفي

مواطن يرفض 250 ألف درهم رشوة مقابل تصريف حمولة مياه مخالفة

داوود الهاجري خلال تكريمه الموظف راشد المهيري. ■من المصدر

المصدر:
  • وجيه السباعي ■دبي
التاريخ:

رفض موظف في بلدية دبي رشوة مالية تبلغ قيمتها 250 ألف درهم، مقابل غض الطرف عن مخالفة لإجراءات وقوانين البلدية، تتمثل في السماح بإدخال وتصريف حمولة مياه مخالفة إلى محطة جبل علي للصرف الصحي. وكرّم مدير عام البلدية، داوود الهاجري، الموظف المواطن راشد المهيري، لأمانته ونزاهته، مثمناً التزامه الوظيفي.

ويعمل المهيري في مهنة «مراقب»، وقد رفض الرشوة دون نظر إلى راتبه البسيط، إذ التحق بالعمل في البلدية منذ أقل من عامين.

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