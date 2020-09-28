شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

ألقت شرطة أبوظبي القبض على عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص حاولت ترويج 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون في عملية أطلق عليها "العيون الساهرة".

وكشف العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة ابوظبي أن العملية بدأت بورود معلومات سرية عن وجود تشكيل عصابي يسعى الى ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة في مختلف إمارات الدولة وأن شخصًا واحدًا هو من يدير العصابة من خارج الدولة.

وأضاف بأن الخطة الأمنية للقبض على العصابة ركزت على الاطاحة بجميع أفرادها متلبسين بذات التوقيت منعا لإفلات بعض أطراف العصابة من العقاب

وتمكنت الخطة من الإطاحة بالتشكيل العصابي وضبط بعض كميات المخدرات بحوزتهم إلى جانب باقي الكميات التي أرشد عنها اطراف العصابة بعدما أقروا بفعلتهم ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للجهات القضائية.

وأضاف أن شرطة ابوظبي تولي اهتماما كبيرا بمكافحة المخدرات لما لها من آثار سلبية جسيمة على المجتمع وتحرص على تذليل العقبات والتحديات في سبيل الحد من انتشارها وضبط الضالعين في ترويج هذه السموم الخطيرة على الشباب.

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