"الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان" تغلق 3 مطاعم لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

أغلق فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان 3 مطاعم في الإمارة لعدم الالتزام بشروط الصحة العامة، ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد خالد محمد النعيمي إن إغلاق المطاعم الثلاث جاء من خلال متابعة المنشآت التجارية والاقتصادية في الالتزام بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ثبت مخالفة هذه المطاعم للإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى عدم التقيد بشروط الصحة العامة فتم مخالفتها وإغلاقها مؤقتاً لحين التأكد من التزامها للمعاير والاشتراطات المحددة لاستئناف العمل بصورة صحية وآمنة.

ودعا فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان إلى أهمية التزام كافة المنشآت إمارة عجمان بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مع التأكيد أن جهات الاختصاص لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المحددة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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