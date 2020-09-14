براءة أبوين من تهمتي تعريض حياة أطفالهما للخطر واستعمال القسوة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

برأت محكمة الجنح برأس الخيمة أبوين من جنسية خليجية، من تهمتي تعريض حياة أطفالهما لخطر الإصابة بفيروس كورونا واستعمال القسوة معهم.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن الأم امتنعت عن تسليم الأطفال لوالدهم، عندما طالب برؤيتهم بمقتضى حكم قضائي، وعرضت حياة الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا، خلال مخالطتهم بآخرين، فيما اتهم الأب باستخدم القسوة مع أطفاله، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما طبقاً لأحكام قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته بشأن حقوق الطفل. وكان الأب قدم دعوى قضائية ضد طليقته يتهمها بأن منعته من رؤية أطفاله وهم في حضانتها، وتعريض حياتهم للخطر من خلال تنقلها من مكان إلى آخر غير عابئة بمخاطر «كورونا»، فيما رفعت الأم قضية ضد الأب تتهمه باستخدام القسوة في تعامله مع أطفاله. وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتوافر أي حجج أو قرائن على تهديد واستعمال المتهم الثاني للقسوة مع أطفاله، وأن شكوى طليقته جاءت كردة فعل عن شكايته، وطالما تشككت المحكمة في ثبوت التهم، فإنها تقضي ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهما لعدم كفاية الأدلة.

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