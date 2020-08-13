شروع في انتحار يكشف تورط خادمة بسرقة مخدومتها

المصدر: محمد فودة - دبي

كشفت محاولة انتحار خادمة آسيوية، بتناول كمية كبيرة من العقاقير المسكنة، تورطها في سرقة عدد كبير من مقتنيات مخدومتها، وتشمل مجموعة من مجوهراتها، وثلاثة هواتف متحركة وملابس وأدوات تجميل وحقائب وساعات رجالية ونسائية، وتم القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي، التي باشرت محاكمتها.

وقالت المجني عليها، موظفة مواطنة، إنها استقدمت المرأة للعمل في منزلها خلال شهر ديسمبر الماضي كمربية وخادمة، لافتة إلى أنها استمرت في منزلها قرابة ثلاثة أشهر، لاحظت خلالها اختفاء كثير من مقتنياتها.

وأضافت أنه في شهر مارس الماضي، شرعت المتهمة في الانتحار بتناول 14 حبة من عقار باندول وبروفين، محاولة إزهاق روحها، لكن أنقذها شقيق المجني عليها، ونقلها إلى المستشفى.

وأثناء تلقيها العلاج، طلبت الشرطة إحضار جواز سفر المتهمة، لاستكمال بلاغ الشروع في الانتحار.

وفتشت المجني عليها في أغراض الخادمة بحثاً عن جواز السفر، وصدمت بوجود مجموعة كبيرة من أغراضها مخفية تحت سرير المتهمة، إذ عثرت على ثماني سلاسل رقبة، وحلق ذهبي وخاتم وخمس محافظ جلدية، وثلاثة هواتف متحركة، وكمية كبيرة من ملابسها وملابس أطفالها وساعات يد رجالية ونسائية وأدوات تجميل وسماعة هاتف، فبادرت بالاتصال بالشرطة التي أرسلت دورية، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وأشارت المجني عليها إلى أنها انتقلت برفقة رجال الشرطة إلى المستشفى، حيث تتلقى المجني عليها العلاج، ولاحظت أن الأخيرة ترتدي سواراً فضياً عائداً لصاحبة المنزل، فأبلغت الشرطة بذلك، وبمواجهة المتهمة اعترفت بسرقة أغراضها، واعترفت بالتفاصيل كاملة أمام رجال الشرطة.

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