خليجي متهور يصدم دورية ويحاول دهس شرطي

المصدر: محمد فودة - دبي

تصرف موظف خليجي، يبلغ من العمر 23 عاماً، بطريقة بالغة التهور والعدوانية، بعد توقيفه في شارع جميرا من قبل دورية تابعة للإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إذ كاد أن يدهس شرطياً، وأصاب يده اليسرى بالفعل، حينما حاول تفادي سيارة المتهم، ثم تمادى لدرجة صدم الدورية، معرضاً حياة راكبيها للخطر، وأتلف جانباً كبيراً منها بسيارته، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات بتهم التعدي على موظف عام بسبب تأدية وظيفته، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف أملاك عامة.

وقال رقيب في مرور دبي (المجني عليه)، إنه كان على رأس عمله في نحو الساعة الثانية صباحاً بشارع جميرا، وشاهد مركبة «نيسان باترول» تحدث ضجيجاً، فقام بتشغيل لواح الدورية، واستوقف المركبة برفقة زميله في الدورية، ونزل منها، وطلب من المتهم رخصة القيادة وملكية السيارة، وأخبره بأن لديه مخالفات إحداث تغييرات في محرك المركبة، وتظليلها بشكل شامل مخالف للقانون، وإحداث ضجيج، وأبلغه بأنها ستحجز، ثم سار في اتجاه مقدمة السيارة للتأكد من وجود لوحة أمامية، وطلب منه إطفاءها وتسليم المفتاح، لكنه فوجئ بالمتهم يحرك المركبة بشكل مفاجئ حتى كاد أن يدهسه، فقفز من أمامها لكنها اصطدمت بيده اليسرى.

وأضاف أن المتهم هرب من المكان باتجاه شارع الوصل، فتتبعاه حتى صارا بمحاذاته عند أكاديمية الشرطة، ثم طلبا منه التوقف، لكنه انعطف على الدورية بشكل مفاجئ فصدمها من الأمام جهة اليسار، فابتعدا عنه قليلاً، وتتبعاه عن قرب حتى وصل إلى مسكنه، فطلبا دورية أخرى للمساندة في ضبطه.

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