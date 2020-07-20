براءة صحافي من تهمة الاعتداء على خصوصية مشهورة على «التواصل»

المصدر: سمية الحمادي - الشارقة

برّأت محكمة الشارقة الابتدائية صحافياً مواطناً في قضية أقامتها ضده إحدى مشهورات التواصل الاجتماعي، بتهمة الاعتداء على الخصوصية بنشر معلومات خاصة بالمدعية، وهو «حكم قضائي» باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وتعود التفاصيل بعد نشر صحافي حكماً قضائياً صادراً ضد الشاكية عبر صفحته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وبسؤال هيئة المحكمة المدعى عليه قال: «حصلت على المعلومة التي نشرتها من مصادر حكومية رسمية معتمدة، ولم أضطر كما تدعي الشاكية إلى دخول حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الحصول على الحكم بطرق سرية غير رسمية، إذ نشره عدد من الصحف المحلية والعربية المطبوعة، بموجب أحكام صادرة عن محكمة دبي» .

وقالت المحامية الموكلة عن الصحافي، فاطمة آل علي، إن القضية تم تداولها بعد الحكم العلني بحبس الشاكية الصادر عن محاكم دبي الابتدائية والاستئنافية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية وشبكات إخبارية.

وأضافت أن موكلها يعمل صحافياً معتمداً، وطبيعة عمله تقتضي البحث عن الحقيقة والمعلومة، لافتة إلى أن طبيعة عمله لم تستدعِ أن يدخل حساب الشاكية أو اختراقه في وسائل التواصل الاجتماعي، إنما حصل على المعلومة من مصادر رسمية معتمدة.

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