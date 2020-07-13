شاهد عيان يوثق واقعة تحرش بالفيديو والحمض النووي ليكشف المتهم

المصدر: محمد فود - دبي

كشف تحليل الحمض النووي "دي إن إيه"، وتصوير للواقعة من قبل شاهد عيان، جريمة هتك عرض بالإكراه ارتكبها متحرش آسيوي في دبي، إذ استغل تواجده في منطقة مزدحمة أثناء حفل غنائي خلال شهر فبراير الماضي، وتحرش بزائرة أوروبية، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

وقالت المجني عليها، 53 عاماً، إنها كانت متواجدة في حفل غنائي بمدينة دبي للإعلام بتاريخ 7 فبراير الماضي، ثم شعرت بشخص يلتصق بها من الخلف فابتعدت عنه، لكنه اقترب مجدداً وكرر فعلته أكثر من مرة، ثم هرب من المكان بعد أن شعرت بأنه ترك أثراً عليها.

من جهته قال ضابط بشرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن المجني عليها أبلغت الشرطة عما تعرضت له، وتبين أن شخصاً قام بتصوير واقعة التحرش، فتم القبض على المتهم، وسؤاله عن سبب هروبه لكنه لم يرد، وأنكر فقط ارتكابه الجريمة، فأحيل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي قارنت المادة التي رفعت من على ملابس المجني عليها، وتبين أنها مطابقة لحمضه النووي.

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