بلدية الحمرية تخالف 4 منشآت صحية وتنذر 6 أخرى لعدم التزامه بالإجراءات الصحية

المصدر: محمد الرفاعي _ الشارقة

أكد مدير بلدية الحمرية مبارك الشامسي أن البلدية نفذت 418 زيارة تفتيشية ورقابية من خلال أقسامها المعنية بالصحة العامة والتفتيش البلدي في فترة برنامج التعقيم الوطني التي استمرت قرابة (99) يوم، إذ أسفرت عن تحرير (4) مخالفات و(6) إنذارات صحية بحق منشآت غذائية غير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأفاد الشامسي بأن شعبة مكافحة آفات الصحة العامة في بلدية الحمرية نفذت خلال فترة التعقيم الوطني العديد من الزيارات الميدانية لمكافحة آفات الصحة العامة بلغت (4547) زيارة، واستقبلت (134) من طلبات الخدمة لمكافحة الآفات في المنازل والتي تمت تلبيتها جميعها، بجانب تنفيذ (170) زيارة للمؤسسات الحكومية والرسمية بمنطقة الحمرية، وذلك لمكافحة النمل والقوارض والحشرات الأخرى.

وبين أن شعبة الخدمات البيطرية قامت بتنفيذ 30 زيارة دورية لمنطقة العزب النظامية بالحمرية، بجانب تنفيذ عدد (70) حملة وزيارة تفتيشية لمنافذ بيع اللحوم الحمراء والدواجن والبيض، لافتا إلى أن بلدية الحمرية ممثلةً بشعبة حماية البيئة أصدرت عدد (5) تصاريح بيئية خلال فترة التعقيم الوطني.

وأشار إلى البلدية تبذل جهودها للإسهام في الحد من فيروس كورونا المستجد وتقليل فرص انتشاره، ومواصلة جهودها الرقابية على الأغذية ومنافذ بيعها، ومكافحة آفات الصحة العامة والبيئة، بجانب التفتيش البلدي في منطقة الحمرية بالشارقة، ما أسفر عن انخفاض نسبة المخالفات بسبب زيادة وعي والتزام أفراد المجتمع بالأوقات التي حددها برنامج التعقيم الوطني والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة والالتزام في البيت.

وبين أن الدائرة اتخذت إجراءات لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتأكد من استيفاء كافة المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ الشعبية والكافتيريات والبقالات وصالونات الحلاقة لمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة والالتزام بالقواعد الفنية والقانونية في هذا المجال، حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضح بأن بلدية الحمرية نفذت العديد من الخطط التشغيلية لخدمة وحماية المستهلكين خلال فترة التعقيم الوطني وتمثلت في تكثيف الرقابة على المنشآت ومنافذ بيع السلع بمختلف أنواعها، بهدف التأكد من مدى التزام العاملين بهذا القطاع الهام بالقواعد الصحية الخاصة بجودة الخدمة وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج التي الهادفة للتقليل من فرص إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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