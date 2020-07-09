القبض على مراهقين تسببا في وفاة بائع دهساً

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

كشفت شرطة الشارقة هوية مراهقين، من جنسية خليجية، تسببا في وفاة بائع بأحد محال بيع لوازم التدخين، نتيجة تصرفهما الطائش.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العميد إبراهيم مصبح العاجل، إن شرطة الشارقة تلقت بلاغاً يفيد بوفاة البائع في أحد محال بيع لوازم التدخين بالمنطقة الصناعية بالشارقة، نتيجة تعرضه للدهس بمركبة كانت متوقفة أمام محله، وهروب قائدها من موقع الحادث. وأضاف أن عناصر التحريات والمباحث الجنائية باشروا جمع الاستدلالات، التي تساعد على معرفة الجناة، رغم عدم توافر أي أدلة ملموسة تدل على هويتهم.

وأشارت نتائج البحث الأولية إلى قيام شابين بشراء جهازين خاصين بنوع من السجائر الإلكترونية من المحل، طلباهما وهما داخل السيارة، وبعد تسلمهما الجهازين فرا من عامل المحل، لكنه تشبث بالسيارة محاولاً الإمساك بهما ومنعهما من الهروب، ما نتج عنه سقوطه، وتعرضه للدهس بالمركبة، ومفارقته الحياة.

وتوصل فريق العمل إلى رقم المركبة المتسببة في الحادث، لكن تبين أنه كان مزوراً. ومع ذلك، واصل الفريق عمليات البحث، حتى استطاع كشف هوية المتهمين، ومعرفة مكان إقامتهما، وتالياً القبض عليهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news