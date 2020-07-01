دفاع مدني أبوظبي يحث على صيانة أنظمة الوقاية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي جميع ملاك المباني والمنشآت بتوفير عقود صيانة وتركيب واعتمادها من برنامج إجراءات الوقاية والسلامة وابلاغ الدفاع المدني عند حدوث أي تجاوزات مع ضرورة تركيب نظام حصنتك لمراقبة عمل انظمة الانذار والاطفاء في المباني على مدار الساعة.



وأفاد مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، بأن المختصين في الإدارة العامة بصدد القيام بدراسة شاملة لمنتجات السلامة والوقاية المعتمدة تشمل الأسعار والمواصفات والمعايير المقبولة في الامارة للتأكد من توفرها في الأسواق المحلية وبأسعار تنافسية.



وتفقد سير عمليات فرق التفتيش الميداني على المباني والمنشآت وجاهزية أنظمة الحماية المدنية والسلامة فيها واستمع الى شرح مفصل عن آلية اختبار أداء هذه الأنظمة في المباني والمنشآت وكيفية فحصها.



وحث على ضرورة التأكد من قيام شركات الصيانة المرخصة بعمليات الصيانة الدورية من قبل الفنيين والمهندسين، لافتاً إلى أن جاهزية هذه الأنظمة في المباني يرفع من مستوى السلامة للقاطنين فيها عن طريق قيامها بالإنذار المبكر والسيطرة على الحوادث العارضة في حالة حدوثها.

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