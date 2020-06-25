"سيرا" تتبنى الأفكار والاختراعات الواعدة عبر "مختبر الابتكار الأمني"

المصدر: محمد فودة - دبي

أعلن مركز اعتماد الأنظمة الأمنية التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي "سيرا" عن إطلاق مختبر الابتكار الأمني والذي بدوره سيتبنى جميع الأفكار والمنتجات الأمنية التي تخدم قطاع الأمن. ويستهدف مختبر الابتكار الأمني المواطنين والمقيمين المخترعين والمبتكرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية المهندس خالد الحمادي إن المختبر جاء من منطلق حرص المركز على تبني الأفكار والمنتجات التي تخدم قطاع الأمن في ظل هذه الظروف العصبة، مؤكداً أنه سيقدم الدعم المادي والفني لتوصيل الفكرة والمنتج إلى السوق المحلي أو العالمي، بعد تقييمه وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منه والموافقة عليه، مشيراً إلى إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني innovation.sscc@sira.gov.a

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