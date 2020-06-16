عامل يستدرج طفلة عبر «إنستغرام» لعلاقة غرامية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استدرج عامل بناء (آسيوي) طفلة (آسيوية) تبلغ من العمر 13 عاماً، عبر «إنستغرام» إلى علاقة غرامية، وخدعها باسم الحب، واغتصبها ثلاث مرات مستغلاً ظروفها الاجتماعية السيئة وابتعادها عن أمها، وتم القبض عليه من قبل شرطة دبي التي أحالته إلى النيابة العامة، فوجهت له تهمة ارتكاب جناية الاغتصاب وأحيل إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف إلى المجني عليها بمنطقة السطوة في دبي، وتواصل معها عبر شبكة «إنستغرام»، والتقى بها في المرة الأولى على سطح البناية التي تقطن فيها، حيث شاهدا سوياً فيلماً إباحياً على هاتفه النقال، ثم تحرش بها جسدياً، وفي المرة الثانية قابلها في سيارته، كما التقاها مرة ثالثة قبل القبض عليه بخمسة أيام.

إلى ذلك قالت الطفلة المجني عليها إنها تعرفت إلى المتهم عن طريق «إنستغرام»، واستغلها جنسياً ثلاث مرات.

فيما ذكر والد المجني عليها (62 عاماً) أنه لاحظ في الفترة الأخيرة شرود ابنته وتأخرها في العودة إلى المنزل، وجلوسها ساعات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر المحمول، فشك في أمرها وسألها عن السبب، فأخبرته بتفاصيل ما حدث معها فأبلغ الشرطة.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن والد الفتاة أبلغ الشرطة بأنه شك في أمر ابنته حين لاحظ تأخرها وشكواها من آلام في مناطق بعينها في جسدها، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق للبحث والتحري والقبض على المتهم الذي أقر بجريمته في محضر استدلال الشرطة.

الطفلة أخبرت والدها بتفاصيل ما حدث عندما لاحظ شرودها.

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