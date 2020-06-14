"تخطيط الشارقة" تعالج مشكلة متأثر من أحد مشاريعها التطويرية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

قال نائب مدير إدارة التعويضات في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة محمد عمران في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر رداً على شكوى شخص تأثر بأحد المشاريع التطويرية التي تقوم بها بمدينة كلباء والتي قام بنشرها في منصة "تويتر" أن صاحب المحل أحد المأثرين بالمشاريع في مدينة كلباء، ومن الذين تم اخطارهم قبل البدء بالمشروع بشهر ونصف.

وتابع: أن الشخص الذي اشتكى مستأجر من الحكومة وعليه متأخرات منذ عام كامل، ولديه مخالفة بناء خارج المنشأة التي يستأجرها وتم اخطاره بأنه قام بالبناء على أرض حكومية وبطريقة مخالفة ومشوهة للمنظر العام.

وبين أن قيمة تعويضه 25 ألف، إذ أن هذا المبلغ جاء بناءً على تقييم خاص عُرض على جهات ذات شأن ولكنه رفض المبلغ، مشيراً إلى أنه بتوجيهات عليا قمنا برفع المبلغ أربعة أضعاف وأصبح ما يقارب 100 ألف، لافتاً إلى أن صاحب الشكوى طلب فقط 60 ألف درهم، وسيتم صرف مطلع الأسبوع المقبل مبلغ الـ 100 ألف درهم له كتعويض له كونه متأثر ومتضرر من المشروع.

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