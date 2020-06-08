91% من عملاء محاكم دبي راضون عن تجربتها في التقاضي خلال أزمة كورونا

المصدر: محمد فودة-دبي

حققت محاكم دبي نسبة 91% من رضا المتعاملين عن "خدمة الجلسات القضائية عن بعد" عبر تقنية (الاتصال المرئي)، وفق استبيان نشرته محاكم دبي حول رضا العملاء عن الخدمة خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد؛ في إطار التزامها بالتدابير الوقائية والاحترازية،

وقال المدير العام لمحاكم دبي طارش المنصوري إن "خدمة الجلسات القضائية عن بعد" تشكل خطوة كبيرة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتوّج سلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيان تعكس نجاح المحاكم في تطوير "الجلسات القضائية عن بعد"، بشكل يضمن سهولة وصول المتعامل للخدمة، ومرونة الاستخدام، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة وجودة المعلومات، والحفاظ على خصوصية المتعامل في التقاضي،.

وأضاف أن محاكم دبي تسعى إلى تزويد العملاء بخدمات ذكية، تواكب أحدث التقنيات في مجال تقديم الخدمات "، مشيراً إلى أن تبني محاكم دبي "خدمة الجلسات القضائية عن بعد"، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، يمثل قفزة واسعة للأمام، نظراً لتنوع القنوات المتوافرة للحصول على الخدمة المتاحة للمتعاملين إلكترونياً من مكاتبهم أو عبر أجهزتهم النقالة وحواسيبهم من أي مكان دون الحاجة إلى تحمل عناء الحضور إلى مقر المحاكم.

وأشار إلى تطبيق تقنية الاتصال عن بعد في نظر جلسات جميع الدعاوى بالمحاكم «الابتدائية، والاستئناف والتمييز»، ويشمل ذلك الحضور عن بعد وتبادل المستندات، والاستماع للشهود والمداولة وإصدار الأحكام والقرارات، كما يتم تقديم جميع الطلبات وقيد الدعاوى والملفات التنفيذية عن بعد، من خلال مكاتب المحاماة، أو من عبر النظام الإلكتروني أو باستخدام الطلبات الذكية، للمتقاضين أنفسهم."

وأوضح أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المتعاملين على تقديم الطلبات عبر الهاتف المتحرك ، ما يشير إلى سهولة وصولهم إلى الخدمات الذكية ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم من محاكم دبي عن طريق الهواتف المتحركة، مؤكداً أن نتائج الاستبيان الذي أجرته الدائرة بعد إطلاق "خدمة الجلسات القضائية عن بعد عبر تقنية (الاتصال المرئي)" إيجابية بكل المقاييس لذا تعمل محاكم دبي على تحسين وتطوير آلية الخدمات باستمرار، وفقاً لمتطلبات المتعاملين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news