مخالفة 221 شخصاً على شواطئ في دبي خلال يوم واحد بسبب هذه السلوكيات

المصدر: محمد فودة-دبي

خالفت فرق أمن الشواطئ التابعة لمركز شرطة الموانئ في دبي 221 شخصاً خلال يوم واحد فقط، أول من أمس الجمعة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير المركز التابع لشرطة دبي العقيد سعيد المدحاني لـ"الإمارات اليوم" إن غالبية المخالفات المسجلة تمثلت في عدم ارتداء الكمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، التي تصل غرامتها إلى 3000 درهم،

لافتاً إلى أن الشواطئ العامة في الإمارة، خصوصاً "كايت بيتش"، شهدت إقبالاً كثيفاً منذ إعادة فتحها، كما أقبل الآلاف عليها أول من أمس الجمعة، ولوحظ إصرار الكثيرين على الجلوس بالقرب من المرافق دون التزام بمسافة التباعد، فتمت مخالفتهم، وذلك بعد قرابة أسبوع من الاقتصار على التحذير والتوعية فقط.

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