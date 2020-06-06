حريق بمستودع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعاملت فرق الدفاع المدني في أبوظبي مع حريق شب في مستودع مخلفات بمنطقة المفرق الصناعية من دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بنشوب الحريق في المستودع، وعلى الفور تحركت فرق من الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتم التعامل معه والسيطرة عليه.

وناشدت أصحاب المصانع والمستودعات في المنشآت الصناعية ضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم تخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة الوقاية والسلامة بشكل دوري.

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