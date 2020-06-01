«محكمة اليوم الواحد» في رأس الخيمة تنجز 3681 دعوى

المصدر: رأس الخيمة - وام

أنجزت محكمة اليوم الواحد في دائرة محاكم رأس الخيمة 3681 دعوى مدنية وتجارية، منذ نشأتها وحتى شهر أبريل الماضي، وأصدرت أحكاماً نهائية ونافذة في اليوم نفسه بنسبة فصل 100% في جميع القضايا التي سجلتها، من دون أي تأجيل أو أي طعون أو اعتراض على الحكم الصادر ما أسهم في سرعة التقاضي، ومن دون الإخلال بدقة الأحكام.

وأنشئت المحكمة في مطلع عام 2017، بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، وحدد اختصاصها وآلية عملها، حيث اختصت بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على 20 ألف درهم، ومن ثم بدأت التوسع التدريجي، وتم منحها صلاحيات للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على نصف مليون درهم.

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