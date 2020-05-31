حافلة تدهس عابراً بشارع فرعي بجبل علي الصناعية

المصدر: محمد فودة-دبي

أصيب أحد المارة من جنسية آسيوية بإصابات بليغة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة صغيرة لم ينتبه سائقها إليها بحسب مصدر أمني في شرطة دبي أفاد بأن الحادث وقع في الساعة السادسة من مساء أمس السبت حين كان يقود السائق المتسبب الحافلة في شارع فرعي بمنطقة جبل علي الصناعية، ثم انحرف إلى شارع فرعي آخر ولم ينتبه إلى شخص تصادف وقوفه في الشارع فدهسه، ما أدى إلى تعرضه إلى إصابات بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت الدوريات الأمنية المختصة إلى موقع الحادث لتحديد ملابساته وتخطيط المكان وإعداد تقرير فني حول الواقعة إلى نيابة السير والمرور.

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