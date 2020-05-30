شرطة الشارقة تلقي القبض على سائق متهور

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على أحد الأشخاص بتهمة القيادة بطيش وتهور، خلال ساعات من انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مركبة وهي تقوم بحركات استعراضية خطرة على طريق المدام الشويب بإمارة الشارقة، ما تسبب بوقوع حادث مروري على الطريق.

ويعود هذا الفيديو إلى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المذكور ، بينما حذرت شرطة الشارقة من مثل هذه التصرفات، التي تشكل تهديدًا للسلامة على الطرق، وتعرض حياة وسلامة مرتكبيها و مستخدمي الطريق للخطر.

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