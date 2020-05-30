إنقاذ 3 مواطنين تعرَّضوا لحالة إعياء خلال رحلة جبلية في "سليّة البقل"

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تمكن فريق البحث والإنقاذ التابع لشرطة رأس الخيمة، برئاسة رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، من إنقاذ ثلاثة مواطنين تعرضوا لحالة إجهاد وإعياء شديد، خلال رحلة جبلية في قمة جبل منطقة سليّة البقل.

وأوضح رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، يفيد بوجود ثلاثة مواطنين في قمة جبلية بمنطقة «سليّة البقل» على ارتفاع 4000 قدم، يعانون إعياء وإنهاكاً شديداً، وعلى الفور تم تحريك طائرة قسم جناح الجو إلى موقع البلاغ، وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ، حيث تم العثور على المصابين خلال 15 دقيقة فقط من ورود البلاغ، وتم تقديم العون والمساعدة لهم بالإضافة إلى الإسعافات الأولية، ونقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وناشد العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي أفراد الجمهور تجنب ارتياد المناطق الجبلية خلال فترة أشهر الصيف وارتفاع درجات حرارة الشمس، وذلك حفاظاً على سلامة أرواحهم من التعرض للإعياء والإنهاك الشديد، بسبب الحرارة المرتفعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news